Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Müslüm Karakaş (24) idaresindeki 07 JB 533 plakalı otomobil, Erentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan arkadaşları Osman Gökbaş (24) ve Hasan Kölef (29) yaralandı.
Ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Kölef'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.