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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 19:59:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Müslüm Karakaş (24) idaresindeki 07 JB 533 plakalı otomobil, Erentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan arkadaşları Osman Gökbaş (24) ve Hasan Kölef (29) yaralandı.

Ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Kölef'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

 

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