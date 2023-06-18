Otomobil pazarı canlanacak! Bayilere yeni stoklar geldi

Dolubatarya tarafından yapılan paylaşıma göre, Kocaeli’deki Safiport limanında yüzlerce Tesla Model Y beklerken görüntülendi. Geneli siyah ve beyaz renk kombinasyonu ile üretilmiş olan Model Y’ler Safiport limanında park halinde görüntülendi. Muhtemelen araçların hepsi sıfır kilometre ve yeni sahiplerine teslim edilmeyi bekliyorlar.

Tesla stoklarını yeniliyor, yeni teslimatlar başlıyor!

Tesla Türkiye’ye giriş yapmasının ardından ön sipariş sürecini başlattı. Ardından otomobilleri randevu sistemi ile sıraya aldı. Bu otomobiller Tesla’nın Türkiye macerasının başlamasıyla birlikte her hafta yeni sahiplerine kavuşuyor.

Bu hafta VIN numarası (Şaşi numarası) paylaşılan müşteriler muhtemelen önümüzdeki hafta otomobillerini teslim alacak. Bir Tesla siparişiniz varsa maillerinizi kontrol edin. Videodaki otomobillerden biri sizin sipariş ettiğiniz Tesla Model Y olabilir.

Videoya dikkatli bakıldığında Tesla’ların haricinde birçok markaya ait sıfır otomobillerde göze çarpıyor. Markalar bir bir Türkiye’ye stoklarını indirmeye başladı. Otomobil bayilerindeki kıtlık göz önüne alındığında birçoğunun sahibi muhtemelen belli. Bu otomobillerden kaç tanesinin fırsatçı şahısların elinde olduğu ise maalesef bilinmiyor. Otomobil stokları var ancak kimlerin elinde meçhul.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Ticaret Bakanlığı gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Otomobil stoklayan, fatura haricindeki miktar üzerinden elden nakit ücret isteyen, otomobilleri liste fiyatlarının üzerinde satmaya çalışan ve zorla aksesuar satışı yapmaya çalışan birçok bayiye ceza kesildi. Sizde sıfır otomobil arıyorsanız ve bu tarz fırsatçı şahıslar ile karşılaştıysanız CİMER’e veya il savcılıklarına başvurarak gerekli şikayeti oluşturabilirsiniz.

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