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Otomobil motoruna giren yılanı itfaiye görevlileri çıkardı

Düzce'de, fabrika çalışanı E.Ç., mesai çıkışında otomobiline binmek isterken, aracın motor kısmına yılan girdiğini fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, aracın motoruna giren yılanı çıkardı.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:15
Otomobil motoruna giren yılanı itfaiye görevlileri çıkardı

Olay, öğle saatlerinde, Beyköy beldesi 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikanın park alanında meydana geldi. Fabrikada mesaisini bitiren E.Ç., binmek üzere otomobiline doğru giderken, aracın motoruna yılan girdiğini gördü. E.Ç., durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, yılanı aracın motor kısmından çıkararak, doğaya saldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:15
  1. Otomobil motoruna giren yılanı itfaiye görevlileri çıkardı
  2. Düzce
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