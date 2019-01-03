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Otomobil köprü ayağına çarptı; anne-baba öldü, oğulları Yusuf ağır yaralı

Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkarak köprünün beton ayağına çarpan otomobilde bulunan 3 kişilik aileden anne ve baba yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:22
Otomobil köprü ayağına çarptı; anne-baba öldü, oğulları Yusuf ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Mehmet (31) ve eşi Bediha Namal (28), yaşamını yitirirken, çocukları Yusuf Namal (8) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Namal'ın kullandığı 07 HR 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol üzerindeki köprünün beton ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Namal ile oğlu Yusuf Namal, ağır yaralanırken, eşi Bediha Namal ise yaşamını yitirdi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Mehmet Namal ile oğlu Yusuf, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Namal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yusuf Namal ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Bediha ve Mehmet Namal çiftinin cansız bedenleri ise morga konuldu. Namal ailesinin, Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi.   

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:22
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. trafik kazası
  4. Namal ailesi
  5. Anne ve baba öldü
  6. ölü ve yaralılar var

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