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Otomobil karlı yolda takla attı: 4 yaralı

Besni- Gaziantep yolunun 25'inci kilometresinde kar yağışı nedeniyle takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 17:36
Otomobil karlı yolda takla attı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Besni- Gaziantep yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Erlale yönetimindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, taklalar attı. Kazada sürücü Yunus Emre Erlale ile otomobildeki Duran Işık, Mustafa Işık ve Kamer Yalçınkaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:36
  1. Gaziantep
  2. Adıyaman
  3. Besni
  4. trafik kazası
  5. Otomobil karlı yolda takla attı
  6. yaralılar var

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