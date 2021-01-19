  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:45:00 -
Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Göç (29) yönetimindeki ford marka minibüs ile Ebubekir Gürbüz (57) yönetimindeki 34 BYG 824 plakalı Fiat marka otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 4. Kilometrede çarpıştı.

Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Rıdvan Göç, Ebubekir Gürbüz ve araçlarda bulunan Behçet Gürbüz ile Berat Gürbüz yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan teklifi duyunca sert konuştu!
Siyaset

Erdoğan teklifi duyunca sert konuştu! "Nasıl anlarsa anlasınlar"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim olayları hakkında Batı kamuoyuna bilgilendirilmesi teklifini reddettiğin..
Terör sevici HDP'li Bilgen'den yeni parti sinyali
Gündem

Terör sevici HDP'li Bilgen'den yeni parti sinyali

Terörle arasına mesafe koymayan terör sevici HDP'nin eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiya..
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla bazı cadde ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay