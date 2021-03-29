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Aktüel Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:18:00 -
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Görkem O'nun kullandığı 34 BIJ 530 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Bekçiler mevkisinde, Serdar Köylü'nün yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Köylü, sağlık ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köylü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekibince ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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