  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil içinde uyuşturucu kullanan 3 kişi polise yakalandı

Adana’da, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 1’i kadın 3 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 01:16:57 -
Otomobil içinde uyuşturucu kullanan 3 kişi polise yakalandı

Adana’da, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 1’i kadın 3 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis araç içerisinde yaptığı incelemede bir miktar eroin ve ecstasy hap ele geçirdi.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar 33 ACM 329 plakalı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, bölgede aracı araştırmaya başladı. Kısa süreli çalışma sonrasında polis ekipleri 33 ACM 329 plakalı aracı yakaladı.


Araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar eroin ile ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı