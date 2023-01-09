Otomobil hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
İzmir'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İzmir-Torbalı'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı bölgelerinde 2 otomobil hırsızlığı meydana gelmesinin ardından çalışma başlattı.
Olayın faillerini belirleyen ekipler, araçlardan birini Buca, diğerini Karabağlar ilçesinde tespit etti, B.E. ve F.Y'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E. ve F.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ekipler, araçları sahiplerine teslim etti.