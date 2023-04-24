Otomobil fiyatlarına yeni zam geliyor! İşte beklenen oran

Bir süredir görece daha stabil bir seyir izleyen otomobil fiyatlarında kur zamları yolda. Markalar döviz kurundaki yükselişi fiyatlara yansıtmak için mayıs ayının ilk haftasını bekliyor. Gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı beklenirken, asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor. İkinci elde ise fiyatlar artmaya başladı.

Marka temsilcileri, kur artışını mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını açıkladı. Hemen hemen her marka kur artışı için mayıs başına tarih veriyor. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da fiyat artışları için gelecek haftaya işaret işaret etti.

Gülan, “Markalar henüz kur artışını fiyatlara yansıtmadı. Ancak bir yandan kur artarken bir yandan piyasada para bulmanın maliyeti de arttı. Fiyatlara yansıyacaktır. Markaların yüzde 2 ila yüzde 3 arasında zam yapacağını öngörüyoruz. Olağan dışı bir baskı olmadıkça markaların kur artışını fiyatlara yansıtmak için mayısı bekleyeceğini tahmin ediyoruz. Seçim öncesi temkinli zam yapacaklarını ve otomobil fiyatlarının haftaya yaklaşık 3 arasında artacağını öngörüyoruz. Zaten markalarda fazla stok da yok” diye konuştu.

Zam sonrası ÖTV dilimi değişen otomobillerde fiyat artışı daha yüksek oranlarda olacak. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş ise “Henüz kur artışını fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu ayki teslimatlarımız tamamlandıktan sonra yansıtmış olacağız” dedi.

Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre sıfır otomobil fiyatları Mart 2022-Mart 2023 arasında ortalama yüzde 70 arttı. Zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde ise bu oran yüzde 100’ü aşıyor.

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İkinci elde fiyat artışı başladı

Özellikle seçim sonrası kurdaki artışa paralel otomobil fiyatlarının artacağı yönündeki beklenti, otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini artırmıştı. Krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen yatırım amaçlı alımların hızlanması satışlarda tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu getirmişti.

ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 yılı Ocak-Mart’ta geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşmişti. Rekora rağmen arz talebin gerisinde kalınca talebin önemli bir kısmı ikinci el araçlara yöneldi. Alım gücünün düşmesi, bayram ve yaz aylarının yaklaşması da ikinci el piyasasında satışları artıran diğer nedenler arasında. Artan talep fiyatları da yukarı çekti.

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Kur, faiz ve enfl asyon üçgeninde tüketiciler yatırım aracı olarak otomobili tercih etmeye devam ederken, seçim belirsizliğinin etkisiyle fiyatlarda yukarı doğru bir seyir var. İlk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor. Enfl asyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek” diye konuştu.

Tüketici kredi seçeneğini kullanamıyor

Otomotivciler, uzun süredir sektörün en büyük sıkıntılarından biri olan tüketicinin krediye erişiminde yaşanan zorlukların daha da arttığını dile getirdi.

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, "Kullanılabilen kredi tutarı, ödeme vadesinin düşürülmesi ve faiz oranlarının artması gibi sebeplerle tüketici kredi seçeneğini kullanamıyor. Bu durum sıfır ve ikinci el araç sektörünün hareketliliğini olumsuz etkiliyor" dedi.

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise konuyla ilgili "Kredi imkanları esnetildiği ve genişletildiği takdirde ikinci el araç satışları bu yıl 8 milyona kadar çıkar" dedi.

Fırsatçı bayilerde yeni trend "takas" şartı

Otomotiv piyasasındaki yüksek talep karşısında arzın yetersiz kalması, “fırsatçı” bayilerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Aksesuar bahanesiyle sıfır araçları liste fiyatlarının üzerinde satan, araçları stokta tutan ya da elden para alan bu bayilerde yeni trend takas şartlı satış. Aracını takasa vermeyene sıfır araç satışı da yapmayan bu bayilerin, tüketicinin ikinci el aracını değerinin altında alarak buradan da kar etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

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