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Yerel Otomobil direğe çarptı sürücüsü kayıp
Yerel

Otomobil direğe çarptı sürücüsü kayıp

Yeniakit Publisher
2024-09-18 06:25:00 - 2024-09-18 06:29:40

Burdur’da kontrolden çıkan lüks otomobil önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza saat 23.50 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 06 MNT 46 plakalı BMW marka lüks otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, ardından belediyeye ait aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil büyük hasar görürken kazayı görenlerin iddialarına göre sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan çıkarak olay yerini terk etti.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimse olmayınca normale dönerken elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin devrilen direkteki akımı kapatmasının ardından araç ve direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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