  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Otomobil devinden üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretim kararı
Otomotiv

Otomobil devinden üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretim kararı

Japon otomobil devi Honda, üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretime geçeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:46:00 -
Otomobil devinden üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretim kararı

Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Honda, yaptığı bir açıklamayla üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretime geçeceklerini duyurdu. Şirket, üçüncü seviye otonom araçların seri üretimini gerçekleştirecek dünyadaki ilk firmanın kendileri olacağını belirtti.

Mart 2021'de Honda Legend isimli yeni otonom sürüş sistemine sahip lüks sedan bir aracı tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Honda, Japon hükümetinden 'Traffic Jam Pilot' sürüş teknolojisi için bir güvenlik sertifikası aldığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz
Dünya

Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına b..
Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?
Gündem

Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Terör ve ..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay