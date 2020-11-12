Otomobil devinden üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretim kararı
Japon otomobil devi Honda, üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretime geçeceklerini duyurdu.
Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Honda, yaptığı bir açıklamayla üçüncü seviye otonom araçlar için seri üretime geçeceklerini duyurdu. Şirket, üçüncü seviye otonom araçların seri üretimini gerçekleştirecek dünyadaki ilk firmanın kendileri olacağını belirtti.
Mart 2021'de Honda Legend isimli yeni otonom sürüş sistemine sahip lüks sedan bir aracı tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Honda, Japon hükümetinden 'Traffic Jam Pilot' sürüş teknolojisi için bir güvenlik sertifikası aldığını açıkladı.