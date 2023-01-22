Otomobil devinden sürpriz fiyat! Yalnızca ocak ayı için geçerli

SUV modeller arasında son dönemde tüketici tarafından oldukça ilgi gören modeller arasında yer alana Hyundai Tucson fiyatlarında büyük sürprizler var.

Her modeli oldukça ilgi gören Hyundai Ocak ayı sona ermeden güncellediği fiyat listesinde tüketicinin yüzünü güldürecek.

Uzun zamandır yükselişte olan sıfır otomobil fiyatlarında yine en dikkat çeken kampanyayı Hyundai yaptı.

SUV modelleri de kendi arasında sınıf sınıf ayrılıyor elbette. İşte bunlardan C-SUV olarak nitelendirilen segmentte en çok talep gören modellerden birisi Hyundai Tucson diyebiliriz.

Yakın zamanda yepyeni kasası ile karşımıza çıkan Hyundai Tucson, kullanılan malzeme kalitesi sayesinde premium hissiyatı veriyor.

513 litrelik bagaj hacmine sahip olan arabanın sınıf ihtiyaçlarını karşıladığını söylemek mümkün.

Genellikle geniş aileler tarafından tercih konusu olan HyuTucson, sınıfında Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage gibi rakiplerle savaşmak zorunda.

Bu sebepten dolayı marka, fiyat politikası anlamında mümkün olduğunca yumuşak bir politika sergiliyor.

Hyundai Tucson günümüzde baz donanım seviyesi için 952.000 TL’lik bir fiyattan alıcı buluyor.

Bu pakette 180 beygir güç üreten 1.6 litrelik benzinli bir motor ve tam otomatik şanzıman söz konusu.

İşte Hyundai Tucson Ocak ayı güncel fiyat listesi:

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT

Fiyatı: 952.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT

Fiyatı: 1.019.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Fiyatı: 1.234.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT

Fiyatı: 996.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT

Fiyatı: 1.117.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT

Fiyatı: 1.235.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik

Fiyatı: 1.440.000 TL