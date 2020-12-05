  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Otomobil devinden şok karar! Satışlar durduruluyor
Otomotiv

Otomobil devinden şok karar! Satışlar durduruluyor

Otomobil devi Honda, 2022 sonu itibarıyla Avrupa'da benzinli ve dizel otomobil satışlarının durdurulacağını, yalnızca hibrit ve tam elektrikli otomobil üretimine geçileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:28:00 -
Otomobil devinden şok karar! Satışlar durduruluyor

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobil üretimine yöneldi. Son olarak Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını duyurmuştu. Benzer bir karar da Honda'dan geldi.

Honda Avrupa yetkilisi Ian Howells, 2022 sonu itibarıyla Avrupa'da benzinli ve dizel otomobil satışının tamamen durdurulacağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren yalnızca hibrit ve elektrikli otomobil üretimine geçeceklerini belirten Ian Howells, tamamen elektrikli otomobillerin içten yanmalı ve hibrit otomobillere göre yüzde 3 ila yüzde 50 arasında daha yüksek maliyete sahip olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi
Ekonomi

Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi

Türkiye ile yakın ve sıcak temas kurmaya başlayan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketine Rekabet Kurumu tarafından yatırım o..
Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı
Sağlık

Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı

Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği bildirildi.
'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'
Sağlık

'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'

Fizyoterapist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç, "Koronavirüs salgını ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı." dedi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay