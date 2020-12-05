Otomobil devinden şok karar! Satışlar durduruluyor

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobil üretimine yöneldi. Son olarak Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını duyurmuştu. Benzer bir karar da Honda'dan geldi.

Honda Avrupa yetkilisi Ian Howells, 2022 sonu itibarıyla Avrupa'da benzinli ve dizel otomobil satışının tamamen durdurulacağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren yalnızca hibrit ve elektrikli otomobil üretimine geçeceklerini belirten Ian Howells, tamamen elektrikli otomobillerin içten yanmalı ve hibrit otomobillere göre yüzde 3 ila yüzde 50 arasında daha yüksek maliyete sahip olduğunu ifade etti.