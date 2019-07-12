0553 313 94 23

Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye'den yana kullandı. Kararda Katar'ın etkili olduğu kaydedildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:29
Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi

Alman otomobil devi merakla beklenen yeni fabrika kararını sonunda verdi. Bünyesinde Audi, Skoda ve Seat'ı bulunduran Volkswagen, yeni fabrikasını İzmir yakınlarında açacak.

Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan habere göre yüzde 17'si Katar'ın elinde bulunan Volkswagen AG yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye'den yana kullandı. Kararda Katarlıların etkili olduğu belirtildi.

Fabrika İzmir çevresine yapılacak

Bulgarsitan ve Türkiye arasında uzun süre tercih yapmak için çalışma yapan VW'nin fabrikasını İzmir çevresine inşa edileceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:29
  1. İzmir
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ
  4. Audi
  5. Skoda
  6. Seat
  7. Volkswagen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EÜ’de 15 Temmuz anması
    1. EÜ’de 15 Temmuz anması
    2. "Kendimi Türk hissediyorum ve burada..
    3. 15 Temmuz şehidinin ailesinden Rektör..
    4. Dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S-400..
    6. Bursa’nın gururuna Erdem’den ödül
    7. Hamile kadının aracına saldırıda flaş..
    8. Bakan Çavuşoğlu konuşuyor...
    9. Pendik’te hamile kadının içinde..
    10. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    11. İstiklal Marşı'nı okuyamadılar! "Benim..
    12. Anne hayatını kaybetti, kızının ise..
    13. Göztepe’ye bir Portekizli daha
    14. Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan
    15. Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp..
    16. Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin..
    17. Seydişehir’de sivil giyimli trafik..
    18. "Mevsimlik işçilerin sigortası..
    19. ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede..
    20. "Keşke ben de Ömer Halisdemir..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!