Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye'den yana kullandı. Kararda Katar'ın etkili olduğu kaydedildi.

Alman otomobil devi merakla beklenen yeni fabrika kararını sonunda verdi. Bünyesinde Audi, Skoda ve Seat'ı bulunduran Volkswagen, yeni fabrikasını İzmir yakınlarında açacak. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan habere göre yüzde 17'si Katar'ın elinde bulunan Volkswagen AG yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye'den yana kullandı. Kararda Katarlıların etkili olduğu belirtildi. Fabrika İzmir çevresine yapılacak Bulgarsitan ve Türkiye arasında uzun süre tercih yapmak için çalışma yapan VW'nin fabrikasını İzmir çevresine inşa edileceği kaydedildi.

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