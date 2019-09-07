Otomobil dereye uçtu Tekirdağ Malkara’da otomobilin dereye uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ Malkara’da otomobilin dereye uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara’da tarla yolunda seyreden Polat Demirhindi yönetimindeki 39 LF 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Karacagür Mahallesi Deresi’ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü Demirhindi, tedavi için Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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