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Aktüel Otomobil çalmaya kalkan kişi, güvenlik görevlisiyle yaşadığı kovalamaca sonucu düşerek yaralandı
Aktüel

Otomobil çalmaya kalkan kişi, güvenlik görevlisiyle yaşadığı kovalamaca sonucu düşerek yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:56:24 -
Otomobil çalmaya kalkan kişi, güvenlik görevlisiyle yaşadığı kovalamaca sonucu düşerek yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da galeri önündeki otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan hırsız, güvenlik görevlisiyle yaşadığı kovalamaca sonucu düşerek yaralandı.

İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen S.K. (17) 2. Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki bir galerinin önündeki otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalıştığı esnada iş yerinin güvenlik görevlisi tarafından fark edildi.

Durumu önce 155'e bildiren güvenlik görevlisi, hırsıza müdahalede bulunmak için galerinin önüne gitti. Güvenlik görevlisinin geldiği gören S.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu hırsız, düşerek yaralandı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralı S.K. önce kendini sahte isimle D.A.A. olarak tanıttı. Güvenlik Bilgi Sisteminde (GBT) yapılan sorgulamada hırsızın S.K. olduğu belirlendi.

Daha sonra yaralı hırsız, polis ekiplerince çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından S.K'nin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.



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