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Otomotiv Otomobil bayilerinin sıfır araç oyunu! Soyguna dur denilsin
Otomotiv

Otomobil bayilerinin sıfır araç oyunu! Soyguna dur denilsin

Hükümetin ÖTV'ye yaptığı indirimi vatandaşa yansıtmak istemeyen otomobil bayileri, sıfır araçlara plaka taktırıp ikinci el olarak piyasaya pahalı bir şekilde sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 10:11:00 - 2021-11-21 10:24:33

Otomobiller fiyatları adeta cep yakıyor. Sadece sıfır değil, ikinci elde de durum böyle.

200 bin liranın altında olan araç modeli bir elin 5 parmağını geçmezken, bayilerin ÖTV düşüşünü yansıtmamak için sıfır araçları alarak, ikinci el şeklinde piyasaya sürdüğü belirlendi.

Otomobil fiyatlarını neden düşmediğine ilişkin bir video yayınlayan Erhan Usta, “Sıfır otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum” başlığı altında şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir soygun var”

“Buraya bakalım. Bunların hepsi aslında sıfır araç. ÖTV’lerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları yüzde 45’e çekilmişti. Ancak şimdi ilk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç hiç kullanılmıyor, plaka takılıyor. Bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ama ikinci el olarak satılıyor. 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor, daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor."

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Yorumlar

Şahin

İşte devletin gidip bu şerefsizlerin ellerindeki araçlara el koyup,haksız yere elde ettikleri ötv nin 10 katı ceza kesmesi lazim bu işleri yapanları tutuklanması lazım fiat,honda,renault ,ford v.s hepsinin bayileri bunu yapıyor bunlarin alayı hırsız ve dolandirici.
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Ahmet

Zehir zıkkım olsun.Bu haramilerin cenaze namazı kılınmasın.Tescili leş olsunlar.
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