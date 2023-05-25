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Otomotiv Otomobil bayileri darbe! Ticaret Bakanlığı noktayı koydu
Otomotiv

Otomobil bayileri darbe! Ticaret Bakanlığı noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:48:00 -
Otomobil bayileri darbe! Ticaret Bakanlığı noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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