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Otomotiv Otomobil alıp satacaklar dikkat! Uzman isim açıkladı… Kritik tarih
Otomotiv

Otomobil alıp satacaklar dikkat! Uzman isim açıkladı… Kritik tarih

Sıfır otomobil tedarikindeki yaşanan sıkıntılar otomobil pazarına olumsuz yansıyor. İlk sırada gelen etkenin çip krizi olduğunu söyleyen uzmanlar, otomobil almak ve satmak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:08:00 -
Otomobil alıp satacaklar dikkat! Uzman isim açıkladı… Kritik tarih

Pandemi öncesinde baş gösteren çip krizi, teknoloji ve otomotiv sektöründe aksamalara neden oldu. Koronavirüs sonrası ilan edilen pandemi ile şirketler üretimlerine ara verdiler. Toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin de talebi artırması sıfır otomobil bulunmasında zorluklar yaşanmasına sebep oldu. Ancak uzmanlar piyasada sıfır otomobil bulunamamasını sadece buna bağlamıyorlar.

İhracata öncelik veriliyor

Sıfır otomobil bulmakta yaşanan sıkıntıda, üretimin azalmasının da etkili olduğunu söyleyen Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, üreticilerin önceliğinin yurt dışı olduğunu dile getirdi. Alınan siparişlerin 1 yıl öncesinden hazırlanmaya başlandığını belirten Avcı, gelen talepler neticesinde araç teslimi yapıldığını söyledi ve yaşanan pandeminin de piyasayı ister istemez olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Avcı, "Geçtiğimiz yıl yaşanan talep azlığı üretime de yansıdı. Piyasa bu yıl birden açılınca üreticiler de taleplere yetişmekte güçlük çekti" dedi.

Taleplerin arza yetişememesi sonrası ikinci elde de fiyatların artması otomobil alacakları kara kara düşündürüyor. Ağustos ayındaki ÖTV matrahı kararı otomobil piyasasını olumlu yönde etkiledi. Ancak sıfır araç bulunamaması, bulunan araçların da çok hızlı satılması birçok kişinin mağduriyet yaşamasına neden oldu.

Avcı bu durumu, "ÖTV matrah güncellemesi yapılan araçlar zaten satılıyordu. En alt dilimdeki, en uygun fiyatlı araçlardı. ÖTV matrah güncellemesi sonrasında zaten talep olan araçlara ilgi daha da arttı. Zaten piyasada bulunmuyorlardı, güncellemeden sonra da iyice ulaşılamaz hale geldiler." sözleriyle değerlendirdi.

'ÖTV’de düzenleme yapılmalı'

Yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren otomobiller için birçok kişi sıraya giriyor. Şanslı olanlar araç bulurken, beklemek zorunda kalanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Ancak yüzde 50’lik dilimdeki araçların fiyatlarında yaşanabilecek artışlar sonrası yüzde 80’lik dilime geçmesi durumu da alıcıları endişelendiriyor. Bu duruma da dikkat çeken Avcı, yaşanacak fiyat artışlarının otomobillere olumsuz yansıyacağını söyledi. Bir üst dilime geçen otomobillerin fiyatlarının da 60-70 bin lira kadar arttığını belirtti. Bunun için yapılması gerekenin ise yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimlerinin arasında yüzde 60'lık, yüzde 70’lik dilimlerin koyulmasını olduğunu sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Putsavar

İnsanlar lüküs yaşamak istiyor sonrada her şey çok pahalı diyor. Enflasyonda şikayetçi benzin pahalı dolar yüksek. O zaman afrikaya gideceksin orada enflasyon derdi yoktur. Elektrik su telefon doğalgaz doktor sorununda olmaz. Paranız cebinize kalır. Her şeyin bir bedeli olacak.
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ali çifçi

bukadar laptop akilli telefona cip var ama arabaya cip yok yalanla yediniz dünyayı
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