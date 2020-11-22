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Otomotiv Otomobil alacaklar dikkat! Şimdi tam zamanı
Otomotiv

Otomobil alacaklar dikkat! Şimdi tam zamanı

Döviz kurlarındaki düşüş ve faiz oranlarındaki yükseliş otomobil piyasasında dengeleri değiştiriyor. Son dönemde rekor kıran fiyatların sıfır kilometrede yüzde 10, ikinci elde ise yüzde 15 düşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:26:00 -
Otomobil alacaklar dikkat! Şimdi tam zamanı

Türkiye otomobil satışlarında tam anlamıyla tarihi günler yaşıyor. Pazarda dengelerin sürekli değiştiği, tahminlerin yanılıp, hedeflerin yenilendiği piyasada fiyatlar büyük çaplı dalgalanmalar gösteriyor. Avrupa ve ülkemizde tesislerin durma noktasına geldiği yılın ilk çeyreğinde, ülkemizde tüketici taleplerinde patlama yaşanırken, sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırdı. Avrupa daralırken ülkemizde satışlar yüzde 78.1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Fiyatlar uçmuştu

Sıfır kilometre otomobil satışlarıyla birlikte, ikinci elde de büyük bir talep yaşanıp, fiyatlar aşırı yükselişe geçti. Ağustos ayındaki ÖTV matrah artış ve düzenlemesi, ardından döviz kurlarındaki yükseliş sıfır kilometre fiyatlarını yukarıya çekince, ikinci elde fiyatlar uçtu. Ancak son yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra, döviz kurlarında yüzde 10’lara varan düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileştirmeler etkisini otomobil piyasasında da hissettirmeye başladı.

Kampanyalar yolda

Piyasada özellikle döviz kurundaki düşüşle birlikte otomobil fiyatlarında indirim beklentisi başladı.VavaCars CEO’su Lawrence Merritt, faiz artırımıyla birlikte sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10’luk, ikinci el araç fiyatlarındaysa yaklaşık yüzde 12 ila 15 arasında değişen bir düşüş beklediklerini ifade etti. Yılsonunda kampanyalı satışların da başlayacağını belirten Merritt, “Aralıkta düşük faiz kampanyaları ve fiyat indirimleri yapılacaktır” dedi. Dövizin stabil bir görüntü sergilemesini bekleyen VavaCars CEO’su, “Dövizin düşüşü devam ederse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelecektir. Sıfır araç fiyatlarında güncellemeler yapılacaktır. 1 ay içerisinde 2.el fiyatlarına etkileri de görülecektir” ifadelerini kullandı.

Alım için doğru zaman

Piyasada beklenen dengelenmenin başladığını belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ise, şunları söyledi: “Piyasa koşulları ve stok maliyetleri nedeniyle artık birçok firma için bekleme imkanı kalmadı. Bu firmalar, araçları elden çıkarmak için kârdan feragat etmeye başladı ve indirim yoluna gidiyor. Bu da ikincil el otomobil almak için en doğru zamana işaret ediyor. Döviz de stabil seyre dönüştü ve yıl sonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacaktır. Böylelikle ikinci el aracını sıfırdan pahalıya satmaya çalışanlar boşa zaman kaybetmiş olacak.”

Yükseliş trendi bitti

İkinci el otomobil satışlarında bir yavaşlama olduğunu belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, şöyle konuştu: “Şu an fiyatlardaki artış trendi durdu ve talep azalmasıyla orantılı ortalamada yüzde 3’lük bir fiyat düşüşü yaşandı. İlerleyen günlerde gelişmelere göre pazardaki gelişmeler şekillenecek.”

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Faizler artınca oto fiyatları daha da artar nedenmi çünkü vadeler e birde faiz yükü binecek de ondan.
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Şahin

Aylarca bu millete yüksek fiyatla arac satıp cebinizi doldurdunuz utanmazlar sizi.
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