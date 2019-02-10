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Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralı

Denizli- Ankara yolundaki Zeybek kavşağında kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki ağaca vurması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

10 Şubat 2019 Pazar 18:23
Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralı

Denizli'de, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Kazan (38), araçta sıkışarak, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Denizli- Ankara yolundaki Zeybek kavşağında meydana geldi. Serkan Kazan'ın kullandığı 20 AAB 692 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada ağaç devrilirken, sürücü Kazan da araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Kazan'ı sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Kazan, sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan Kazan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:23
  1. Ankara
  2. Denizli
  3. Trafik kazası
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