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Otogarda Kurban Bayramı trafiği

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
Otogarda Kurban Bayramı trafiği

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş tatil için planlarını yaptı. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler de otogarlarda akın etmeye başladı. Firmalar yoğun talep nedeniyle bakanlığın izin verdiği 14-28 Ağustos tarihleri arasında ek seferler hazırladı.

Firmalar ek sefer süresinin uzatılmasını istiyor

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan da tatil öncesi başlayan yoğunluk hakkında bilgiler verdi. Sefer sayılarında bayram nedeniyle yüzde 25’lik bir artış olacağını kaydeden Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramın 9 gün olması nedeniyle yoğunluk çok fazla. Bulunduğumuz otogarda günde 2 bine yakın otobüs çıkıyordu, bu yoğunluktan dolayı bu sayı 2 bin yedi yüzlere kadar çıkacak. Şehirlerarası taşımacılıkta D1 belgeli olan 8 bin 500 otobüsümüz var. Ulaştırma Bakanlığının bize vermiş olduğu yetki ile 14 Ağustos ile 28 Ağustos arasında ek seferler verme şansı var. Bu ek seferlerde 8 bin 500 otobüsün yüzde 25’ini düşünürseniz 11 bin otobüse tekabül edecek bir ek sefer yapılacak. Bakanlık bize 14-28 Ağustos arası ek sefer müsaade etti. Biz diyoruz ki bunu 28 Ağustos değil de 2 Eylül’e kadar uzatalım. Halkımızdan bir isteğimiz, bayram münasebetiyle sadece otogarlarda firmalardan bilet alsınlar. Benim tahminim bu bayramda gidiş-dönüş 12 milyon yolcu taşırız.”

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
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