  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Otobüsteki rezalete polis engeli
Gündem

Otobüsteki rezalete polis engeli

Yeniakit Publisher
2023-10-04 19:18:00 -
Otobüsteki rezalete polis engeli

Malatya’da yol uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir yolcunun valizinde ise 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi yakalandı. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği aramalarda, 4 parça halinde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, E.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) yapılan diğer bir çalışmada ise M.Ö. isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık güzel haberi duyurdu!
Bakanlık güzel haberi duyurdu!

Gündem

Bakanlık güzel haberi duyurdu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı
Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Gündem

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!
Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

Gündem

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü
Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

Gündem

Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!
'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Gündem

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23