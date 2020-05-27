Otobüs seferleri başladı mı? | Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
Otobüsle şehir dışına çıkılır mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşıma kısıtlama getirilmişti. Vatandaşlar normalleşme adımlarının atıldığı bu dönemde "Otobüs seferleri başladı mı?" , "Otobüs bileti nasıl alınacak?" , "Herkese otobüs bileti satılacak mı?" , "Kimler şehir dışına çıkabilir?" , "HES kodu nasıl alınır?" , "Otobüs bileti alan HES kodu alacak mı?" , "Seyahat izin belgesi almayan otobüs bileti alamaz mı?" , "Otobüs bileti için seyahat izin belgesi şart mı?" , "Seyahat izin belgesi almasak HES kodu yeterli mi?" konularını araştırıyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda haftalardır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağını, şehir dışına çıkarken hangi belgelerin alınması gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Otobüs seferleri başladı mı? | Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre seyahat yasağı 3 Haziran’a kadar devam edecek. Vatandaşlar 4 Haziran itibariyle tüm şehirler için kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs Perşembe günü Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada otobüs firmaları da seferlere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.
Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.
Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor.