Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda haftalardır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağını, şehir dışına çıkarken hangi belgelerin alınması gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Otobüs seferleri başladı mı? | Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre seyahat yasağı 3 Haziran’a kadar devam edecek. Vatandaşlar 4 Haziran itibariyle tüm şehirler için kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs Perşembe günü Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada otobüs firmaları da seferlere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor.