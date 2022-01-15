Koronavirüs salgını sebebiyle bazı alanlara girişte aşı yaptırmayanlardan PCR testi isteniyordu. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte pek çok ülke PCR zorunluluğunda revizeye gitti. Peki, ülkemizde toplu ulaşım kullananların PCR testi yaptırması zorunlu mu?

Otobüs bileti alanlardan PCR testi isteniyor mu? Şehirler arası yolculuk PCR zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Ocak 2020 itibariyle aşı uygulaması başladı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ise bazı alanlara girişlerde PCR zorunluluğu getirildi. Omicron varyantının ardından ise PCR zorunluluğu kaldırıldı. Peki, aşı yaptırmayanlar seyahat öncesi PCR testi vermesi zorunlu mu?

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamaların kaldırılmasına ilişkin yeni yazıyı valiliklere gönderdi.

Yazıda, Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.