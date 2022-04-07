Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İstanbul-Ankara otobüs biletlere ne kadar?
İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan sonra gözer bu kez şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına çevrildi. Otobüs bilet fiyatları ne kadar arttı? sorusu iller arası yolculuk yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. RusyaUkrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatları da bir hayli uçtu. Benzin ve motorine gelen artışlar sonrası otobüs firmaları da çareyi bilet fiyatlarına zam yaparak buldu. İstanbul-Ankara otobüs bilet fiyatları başta olmak üzere İstanbul Antalya, İstanbul İzmir, İstanbul-Çanakkale, İstanbul-Rize otobüs bileti, İstanbul-Adana bileti ve İstanbul-Şanlıurfa otobüs bilet fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte güncel otobüs bilet fiyatları.
Akaryakıta üst üste yapılan zamlar şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Şubat ayında 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı. Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı.
Otobüs bilet fiyatı ne kadar?
Sputnik'te yer alan habere göre, şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.
İstanbul Antalya otobüs bileti ne kadar oldu?
İstanbul Antalya yolculuk bileti ise 300 TL’den 340 TL’ye yükseldi. İstanbul-Çanakkale bileti 215 TL’den, İstanbul-Rize otobüs bileti 400 TL’den, İstanbul-Adana bileti 300 TL’den, İstanbul-Şanlıurfa 400 TL’den, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 TL’den satılıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada otobüs biletlerine yüzde 20 zam geleceğini söylemişti. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı.