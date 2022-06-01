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Siyaset Otobüs bilet fiyatını bile bilmeyen Ekrem'den tehditler! "Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız"
Siyaset

Otobüs bilet fiyatını bile bilmeyen Ekrem'den tehditler! "Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız"

Otobüs biletlerinden bile haberi olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 18:02:00 -
Otobüs bilet fiyatını bile bilmeyen Ekrem'den tehditler! "Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK Başkanı ve üyelerine hakaret etmesi nedeniyle yargılandığı davanın 21 Eylül'e ertelenmesinin ardından çok sert açıklamalar yaptı.

Saraçhane'deki İBB binasında basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Tek ağlamalarının sebebi onlar buranın kendi malı, mülkü olduğu algısına kapıldılar. Aynı duyguları bu ülkenin her safında düşünüyorlar. Böyle bir hülyada, rüyadalar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- İçişleri Bakanı deyip geçmeyin seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle toplantı yapacak kadar görevini ihmal edecek bir kişiydi. Seçimi tersine çevirmek için İstanbul'un bazı ilçelerinde elinden geleni ardına koymamış birisiydi.

- Kaybedince 'Hüngür hüngür ağladım' diyecek kadar hırslı aynı zamanda sulugöz birisiymiş onu anladık. Bir şehirde yerel yönetim sandıkla değişince neden hüngür hüngür anlar? Neyi kaybettin? Üstün vatandaşlarımızın bunu anlaması lazım.

- Tek ağlamalarının sebebi onlar buranın kendi malı, mülkü olduğu algısına kapıldılar. Aynı duyguları bu ülkenin her safında düşünüyorlar. Böyle bir hülyada, rüyadalar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız.

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Yorumlar

Vatan

Ekrem belediyeye yerleştidiğin teröristlerden bahsetsene
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