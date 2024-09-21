Otobanda can pazarı! 1 ölü, 18 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Nurdağı gişeler civarında trafik kazası meydana geldi. Kazada bir TIR alev alarak yanmaya başladı. Bu sırada aynı istikamette seyreden bir minibüs de yanan araca çarpmamak için manevra yaparken bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1 ölü ve 18 yaralı olduğu öğrenildi.