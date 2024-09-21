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Gündem Otobanda can pazarı! 1 ölü, 18 yaralı
Gündem

Otobanda can pazarı! 1 ölü, 18 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 23:02:00 -
Otobanda can pazarı! 1 ölü, 18 yaralı

Gaziantep'te yanan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 18 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Nurdağı gişeler civarında trafik kazası meydana geldi. Kazada bir TIR alev alarak yanmaya başladı. Bu sırada aynı istikamette seyreden bir minibüs de yanan araca çarpmamak için manevra yaparken bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1 ölü ve 18 yaralı olduğu öğrenildi.

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