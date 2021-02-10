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Yaşam Oto tamircisi Tofaş'ını, cep telefonu komutuyla çalıştırabiliyor!
Yaşam

Oto tamircisi Tofaş'ını, cep telefonu komutuyla çalıştırabiliyor!

Kayseri'de oto tamircisi Yasin Abravcı (23) kurduğu sistemle cep telefonuna komut vererek aracını çalıştırabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:44:00 -

Kayseri'de oto tamirciliği yapan 23 yaşındaki Yasin Abravcı, kurduğu sistemle otomobilini cep telefonu yardımıyla çalıştırabiliyor.

Kayseri'de Orta Sanayi'de 16 yaşında başladığı işinde motor ustası olan 23 yaşındaki Yasin Abravcı'nın otomobiline yüklediği ve cep telefonundan bluetooth ile kullandığı özellikler, gören vatandaşları hayretler içinde bırakıyor.

Cep telefonu komutuyla çalışıyor

Daha önce bir araca sesli komut sistemi ile çalışan özellikler yüklediklerini söyleyen Abravcı, "Kendi aracıma daha çok özellikler yükleme fikri geldi. Bunun için arkadaşlarım ile birlikte çalıştık. Cep telefonum ile aracı çalıştırabiliyorum, bagaj kapağını açabiliyorum, farları açarak selektör yapabiliyorum, duman kiti ile 4 saniye kadar duman atabiliyor. Ayrıca kaput aydınlatma özelliği de yükleyeceğiz. Cep telefonu ile yaklaşık 40 metre mesafeden bu özellikleri kontrol edebiliyorum." dedi.

Özellikleri 1 haftada ekledi

Yaklaşık 30 bin TL olan aracına bir hafta çalışarak 2 bin TL'lik özellik yüklediğini söyleyen Abravcı, "Sonuçta bu şekilde başarı sağladık. Daha bir çok özellikleri bu şekilde cep telefonuna yükleyebiliriz." diye konuştu.

Abravcı, aracın içinde de değişiklikler yaptığını belirterek, "Egzozdan alev atıyor bunu gösteriş amaçlı yapıyorum, trafikte yapmıyorum. Aydınlatma sistemi var, görenler çok beğeniyor." şeklinde konuştu.

 

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