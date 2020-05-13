  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:32:46 -
Oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir otomobili çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 8 Mayıs'ta Ü.Y.K.'ye ait otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Yunus K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin verdiği ifade neticesinde çalınan otomobil Tuzla'da bir otoparkta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı