Oto eksenli zamlar, zenginlerin derdi mi vatandaşın derdi mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhaliflerin koronavirüs aşısının aslında aşı olmadığı yalanını, 'ilaç yok' iddialarını ve çelişkili zam haberlerini değerlendirdi.

Özellikle Sözcü'nün sürekli otomotiv sektöründeki zamlarla ilgili haber yaptığına değinen Karahasanoğlu, "Asgari ücret ile geçinen insanların arabaları yok ki, bu gelen zamla ilgili de direkt bir dertleri olsun.." diye yazdı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

“Milli olalım, yerli olalım” diyen, Atatürkçülük istismarı yapanlar, “Turkovac tüm verileri şeffaf şekilde açıklamalı” deyince.

Sinirlerim tavan yapıyor.

“Siz nasıl oluyor da yerlilikten bahsediyorsunuz? Biontech’in tüm verilerini şeffaf şekilde açıklamasını istediniz mi ki, şimdi Turkovac’tan istiyorsunuz” diyorum..

Sahtekarlıklarını yüzlerine vuruyorum.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da aynı kafada.

Genel Sekreterleri Vedat Bulut da aynı kafada..

Bir yandan, “AK Parti, aşı üretimi için kurulan Hıfzıssıhha Kurumu’nu kapattı” diyorlar..

Şimdi 81 vilayete yayılan üniversitelerimizde aşı üretimi için birbiri ile yarışan bilim adamlarına hakaret edip, “O Turkovac, aşı değil, solüsyon” deme ahlaksızlığını gösteriyorlar.

Gerçekten de, Turkovac aşı değil, bir solüsyon ise..

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