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Aktüel

Otlu peynir dolu bidondan zehir çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, otlu peynir dolu bidon içerisinde zulalanmış 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:00:59 -
Otlu peynir dolu bidondan zehir çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, otlu peynir dolu bidon içerisinde zulalanmış 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynirin arasına zulalanmış 25 paket halinde toplam 33 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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