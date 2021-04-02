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Aktüel Otizmli çocukların ailelerinin gözü Meclis’te
Aktüel

Otizmli çocukların ailelerinin gözü Meclis’te

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocuklar ve aileleri olarak Meclis Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanacak yasa teklifini büyük bir heyecanla beklediklerini, ailelerin umudunu bu yasaya bağladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:00:00 -
Otizmli çocukların ailelerinin gözü Meclis’te

“Meclis’teki komisyonun otizmli, down sendromlu çocuklar için hazırladığı rapor gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Rapordaki öneriler, ailelerin de yıllardır yasalaşmasını beklediği düzenlemeler. Şimdi büyük bir heyecanla bu rapor ışığında Meclis’ten çıkacak yasayı bekliyoruz” diyen Çayan, “Sağlıklı çocuklara gün boyu eğitim verirken, otizmli çocukların haftalık iki seans özel eğitimle düzelmesini bekleyemeyiz. Devlet katkısıyla sağlanan bu sürelerin artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kampüs benzeri yapılanmalar kurulmalı”

Aydın Çayan, otizmli çocukların iş ve meslek yaşamı, sosyal hayatları ve özellikle ailelerinin vefatı sonrasında bağımsız bireyler olarak hayatlarına devam edebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulmasının önemine dikkati çekti. Bu konuda dünyada farklı örneklerin bulunduğunu aktaran Çayan, “Otizmin seviyesine göre, anne babanın yaşlılığında, bir sebeple bakamayacak durumda olduğunda veya ölümlerinden sonra meslek, hobi ve uğraşlar edinebilecekleri kampüs benzeri yapılanmalar kurulmalı. Ailelerin ‘çocuğum benden sonra ne yapacak’ endişesi ancak böyle son bulabilir” önerisinde bulundu.

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