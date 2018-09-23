Otellere yıldız ayarı

Turizmde 2018 için belirlenen 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirip 2019’a moralli girmeyi planlayan otel işletmecileri ve tur operatörleri, konfor ve kalitenin kriteri olarak görülen yıldız konusunda yeni bir adım atılmasını talep ediyor. Konuyla ilgili Yeni Akit’e konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Otellerin yıldız sayısının tekrar tartışılmalı. Tabii ki nitelik yönüyle değerlendirme yapılmalı. Herhangi bir otelin 20 senedir 5 yıldızlı olarak kalması kadar niteliklere uygun olarak hizmet vermesi de önemli” dedi. Bağlıkaya’nın bu görüşüne otel işletmecilerinden de destek geldi.

ÖNCE DENETİM

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oteller ile ilgili puanlama sistemi olduğuna işaret ederek, “Buna göre otellere yıldız veriliyor. Mekânın kaliteli olup olmadığına; havuzu, saunası ile restoranın bulunup bulunmadığına bakılıyor” dedi.

Otellerin puanlamasında hem kalitenin hem de servisin esas alınması gerektiğini dile getiren Bayındır, “Kontrollerin de belli periyotlarla yapılmasında yarar var. Kontroller çok sık yapılmıyor. 2-3 senede bir değil, devamlı denetim yapılmasında fayda görüyoruz” ifadelerini kullandı.

6-7 YILDIZLI OTEL YOK

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yıldız için en önemli ölçütün kalifikasyon olduğunu vurguladı. En kaliteli mekânın 5 yıldızlı olduğunu kaydeden Polatoğlu, “Tabii moda oldu, pek çok otel kendini tanıtmak, müşteri adedini arttırmak için 6-7 yıldızlı olduğunu iddia ediyor. Ne var ki dünyanın hiçbir yerinde 6-7 yıldızlı otel yok. Bu konuyu tartışıp karara bağlamakta yarar var” çağrısı yaptı. Polatoğlu, 5 yıldıza aday olan otellerin ödevlerini yapmaları ve kendilerini kanıtlamaları gerektiğini belirtti.

KRİTERLERE UYULMALI

Otellerin 5 yıldız almalarının kolay olmadığını savunan Polatoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Kriterler ağır. Bir kere mekânların havuzları, otoparkları ve 24 saat servisleri olmalı. 4 yıldız almak da kolay değil. Onun da kriterleri var. Tabii 4’ten 5’e geçen otellerin olduğu bir hakikat. Bunlar, havuzları olmasa da 5 yıldız alıyorlar. Yanlış bir uygulama. Ölçütlere uyulmalı. Şartların karşılanıp karşılanmadığına önem verilmeli. Bu bir yana belli dönemlerde kontroller yapılmalı, otellere hakkı olan notlar verilmeli.”

BEŞ YILDIZLI OTELİN KRİTERİ

Minimum 120 oda bulunmalı,

24 saat oda servisi verilmeli,

Uydu ve video hizmeti sunulmalı,

Bay ve bayan kuaför olmalı,

Kapalı ve açık otopark yer almalı,

Banyo ve küvetlerde resepsiyona direkt bağlanma.