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Otel odasında korkunç olay! Bileklerini kesip aşağı atladı

Yalova'da kaldığı otel odasında bileklerini kestikten sonra aşağı atlayan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:54
Otel odasında korkunç olay! Bileklerini kesip aşağı atladı

Yalova'da kaldığı otelin banyo aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesen Azeri uyruklu H.H. (30), ardından balkondan atladı. Ağır yaralanan H.H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan otelin üçüncü katındaki odada kalan Azeri uyruklu H.H., bugün öğle saatlerinde banyodaki aynayı kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Ardından otel odasının balkonuna çıkan H.H., kendisini boşluğa bıraktı.

Otelin altındaki dönercinin önüne düşen H.H.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ağır yaralanan H.H., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.H., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada H.H.'nin suç kaydı olduğu belirlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:54
  1. Otel odasında korkunç olay
  2. Yalova
  3. bileklerini kesip aşağı atladı
  4. intihar

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