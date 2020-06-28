Ot biçme makinesine ayağını kaptıran çiftçi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde ot biçme makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Cevizli köyünde tarlasında ot biçen çiftçi Şerif Yıldız (80) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün arkasındaki ot biçme makinesinin pervanelerine ayağını kaptıran Yıldız ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız için Sivas'tan helikopter ambulans istendi.
Yıldız, ilçeye gelen hava ambulansıyla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.