ÖSYM tarih verdi | YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 vatandaşın başvurduğu Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 41 il merkezinde 25 farklı dilde gerçekleştirildi. 24 Mart'ta yapılan sınavın ardından, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair ayrıntılar...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak. YDS soruları-cevaplarının 25-29 Mart tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YDS sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.