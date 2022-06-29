ÖSYM görevli ücretleri yattı mı? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
YKS TYT ve AYT sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. YKS sınavının ardından ÖSYM YKS sınavında görev alan gözetmenler de sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını sorgular oldu. Peki YKS görevli ücreti yattı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar?
2022 YKS görevli ücreti yattı mı ne zaman yatacak? YKS sınavında görev alan öğretmenler sınav gözetmen sınav ücretlerinin yatıp yatmadığını merak eder oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18-19 Haziran'daki 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) görev alan sınav görevli ücretlerinin 24 Haziran Cuma; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında görev alan görevli ücretlerinin de bugün hesaplara yatırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınav görevli ücretlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."