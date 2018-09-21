ÖSYM DGS 2018 ek yerleştirme ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvuruları 14 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversitelerin 4 yıllık programlarında okumak isteyen yüksekokul öğrencileri 2018 DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS tercihlerini 7-14 Eylül tarihleri arasında aldı. DGS tercihlerine yapan adaylar ÖSYM’nin açıklayacağı 2018 DGS yerleştirme tercih sonuçlarını beklemeye başlamıştı. ÖSYM 2018 DGS tercih sonuçların 20 Eylül'de açıkladı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM DGS ek yerleştirme yapacak. Peki ÖSYM DGS ek yerleştirmeyi ne zaman yapacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2018-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2018-2019 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanların neler olduğu ve ek tercih işleminin yapılacağı tarih çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Bu kapsamda bir gelişme ya da bilgi olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.