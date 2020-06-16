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Aktüel

ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı

Adaylar tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:04:08 -
ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı

ANKARA (AA) - ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması için aday tercih işlemlerini başlattı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını bildirmişti.

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