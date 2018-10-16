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Östrojen esaslı hormon tedavisi tam bir fiyasko

Kemik erimesi, kalp krizi ve menopoz etkilerine fayda sağlayacağı düşünülen kombine hormon tedavileri de fiyasko ile sonuçlanmıştı..

16 Ekim 2018 Salı 16:36
Östrojen esaslı hormon tedavisi tam bir fiyasko


Östrojen esaslı hormon tedavisinin, kadınlarda beyin kanaması riskini artırdığı ortaya çıktı.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü bünyesindeki ''Lung and Blood Institute'' uzmanları, 11 bin kadın arasında 7 yıl yürütülen östrojen esaslı hormon tedavisini işe yaramadığı için bıraktı. Çünki östrojen esaslı hormon tedavisi,beyin kanaması riskini artırıyor. Sadece östrojenle yapılan hormon tedavisinin, kadınlarda beklenen sonuçları sağlamadığı, kalbe iyi veya kötü etkisi olmadığı, ancak beyin kanaması riskini artırdığı belirtildi.

Sadece östrojene dayalı tedavinin, beyin kanaması riskini artırmış, kalça kemiği kırılması riskini ise azaltmış gözüktüğü kaydedildi. Deneyler sırasında, yöntemin meme kanseri riskini ise artırmadığı bildirildi.

Amerikalı tıp adamları, tıp dünyasının büyük umutlar bağladığı kombine hormon tedavisi denemelerini 2002 yılında bırakmıştı. Bu ise, kalp krizi, kemik erimesi ve menopoz etkilerinin tedavi edileceğini düşünen binlerce kadını altüst etmişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:36
  1. östrojen
  2. hormon tedavisi

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