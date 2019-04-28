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Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Maalesef istediğimiz üretkenlik ve pozisyonları bulamadık”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ümraniye maçı sonrası yaptığı açıklamada; “Rakip takım hafta içi kupa maçı oynamasından ötürü yorgun olması bizim adımıza bir avantajdı.

28 Nisan 2019 Pazar 19:27
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Maalesef istediğimiz üretkenlik ve pozisyonları bulamadık”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ümraniye maçı sonrası yaptığı açıklamada; “Rakip takım hafta içi kupa maçı oynamasından ötürü yorgun olması bizim adımıza bir avantajdı. Maalesef istediğimiz üretkenlik ve pozisyonları bulamadık” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 31. Haftasında Osmanlıspor evinde Ümraniyespor’u ağırladı. 65. Dakikadan sonra maçı 10 kişi oynayan Ümraniyespor karşısında aradığı golü bulamayan başkent temsilcisi 1 puana razı oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Kazansak çok çok iyi olacak bir maçtı. Play off potasında yüzde 70, yüzde 80’lere varan bir şans artışı olacaktı. Aslında kazanmak adına bir şeyler yapmaya çalıştık ama yeterli olmadı. Özellikle rakibin hafta içi kupa maçı oynamasından ötürü ve bundan önceki süreçte süregelen; hem kupa hem lig maçlarında yorgun olması bizim adımıza bir avantajdı. Bunu daha büyük bir avantaj haline getirebilmek için topa sahada daha çok sahip olmamız lazımdı. Çok pas yapıp onları koşturmamız gerekiyordu ki onları oyundan düşürelim.Benim beklentim ikinci yarıda oyundan düşmeleriydi ki öyle oldu. Rakip kırmızı kart gördü, eksik kaldılar. Maalesef istediğimiz üretkenlik ve pozisyonları bulamadık. Bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Bizim adımıza kayıp olan bir 2 puan olduğunu düşünüyorum. Ümraniyespor takımı bu ligin iyi takımlarından, bugün biraz yorgundular, sahada da bu göründü. Böyle bir durumda iken bu maçı mutlak suretle kendi lehimize çevirmemiz gerekiyordu ama istediğimiz sonucu alamadık. Gayretimiz vardı ama yeterli değildi. Daha fazla tempo yapmalıydık, topu kenarlara daha fazla götürmeliydik. En azından kaybetmedik.Son 3 maçı burada kaybettik. Bu psikoloji oyuncularım üzerinde ciddi anlamda bir travma oluşturdu.1 puan bizim için kar” şeklinde konuştu.


“Afyonspor’un bu hafta alacağı sonuç gelecek haftanın önemini arttıracak”


Ligin bitiminin ardından başlayacak Play off maçları hakkında da konuşan Özköylü, Afyonspor ile oynanacak 32. hafta maçına dikkat çekti. Özköylü, “Plaf off’un içinde olabilmek için önümüzdeki maçları kazanmalıyız. Kazanmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Haftaya Afyonspor maçına odaklanmaya çalışacağız. Onlarda ligde kalmak için üst düzey bir mücadele veriyor. Bu hafta alacakları sonuç gelecek haftanın önemini daha da arttırabilir” ifadelerini kullandı.


“Rakip takımın seyircisi bize de enerji sağlıyor”


Osmanlıspor maçlarına taraftarın gelmemesinin takımın motivasyonunu düşürdüğünü de sözlerine ekleyen Özköylü, “Stadın ambiyansı, taraftarın olmayışı, bomboş tribünler içinde oynamak oyuncumuz ve bizim adımıza büyük bir handikap. Deplasmana gittiğimiz zaman rakip takımın seyircisi oluyor. Orada bir enerji oluyor. Bu enerjiden biz de nasipleniyoruz. Oyuncular motivasyonunu yükseltiyor. Oyun kalitemiz buna bağlı olarak artıyor. Fakat burada bir türlü bu enerjiyi yakalayamıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:27
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