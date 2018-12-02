THY- Euroleague
0553 313 94 23

Osmanlıspor, Özköylü ile çıkışa geçti

- Başkent temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı

02 Aralık 2018 Pazar 16:35
Osmanlıspor, Özköylü ile çıkışa geçti


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı üç maçı da kaybetmedi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde çıkışa geçti.

Ligin 10. haftasında Altınordu'ya ve 11. haftasında da Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'da istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi.

Mor-sarılılar, Özköylü'nün ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek üç hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor ile Bolu'da karşılaşan mor-sarılılar, 36. dakikada Magaye Gueye'nin kırmızı kart gördüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


- Ümraniyespor'un serisine son verdi


Ligin 14. haftasında son haftaların formda ekibi Ümraniyespor'a konuk olan Osmanlıspor, zorlu deplasmandan Hasan Kılıç'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Ümraniyespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren ve puanını 20'ye çıkaran Osmanlıspor, maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:35
  1. Futbol
  2. Osman Özköylü
  3. Osmanlıspor
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de flaş ayrılık! İstifa etti
    1. Süper Lig'de flaş ayrılık! İstifa etti
    2. Soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü
    3. Nagehan Alçı, 'omurgasız' dediği Ahmet..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Eski milli futbolcular, stat..
    7. Karabük'teki karbonmonoksit..
    8. Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye..
    9. Samsun'da balık fiyatları
    10. Buldan ağzındaki baklayı çıkardı!..
    11. İsrail 2018’de gazetecilere yönelik..
    12. Gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe..
    13. Profesyonel Boks Federasyonu Genel..
    14. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. 21 yaş altı derbisinin kazananı Beşiktaş
    17. "Somali'yi çok daha iyi anlatmamız..
    18. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    19. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk..
    20. Adıyaman'da kurtlar sürüye saldırdı
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum