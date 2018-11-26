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Osmanlıspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ameliyat edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
Osmanlıspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ameliyat edildi


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Gaziantep'te ameliyat edildi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamada, dirseğinden sakatlık yaşayan genç file bekçisinin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Emre Hanay tarafından ameliyat edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hanay, 24 yaşındaki kalecinin rutin kontrollerinin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde kolundaki alçının alınacağını kaydetti.

Ardından fizik tedavi sürecinin başlayacağını anlatan Hanay, Türkaslan'ın 2 aylık sıkı tedavi programına alınacağını, futbolcunun sahalara daha erken dönmesi için çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
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  5. Spor Toto 1. Lig

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