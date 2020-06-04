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Spor

Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:21:20 -
Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Mor-sarılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takım içindeki hazırlık maçı Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynandı.

Otuzar dakikalık iki devre halinde oynanan maçı kırmızı takım, Atakan ve Erdem'in golleriyle kazandı.

Kırmızı takım, Santiago, Oğuz, Mehmet, Atakan, Kasım, Tamer, Okan, Erdem, Halil İbrahim, Mertan ve Todorovic'ten oluşurken, mavi takım, Eyüp, Tunahan, Siraçhan, Görkem (Berkay Anıl), Doğukan, Batuhan, Ali Ülgen, Berk Yiğit (Berkay), Yiğit, Beykan ve Batuhan Özdemir ilk 11'iyle sahaya çıktı.


- Eski futbolculardan ziyaret


Osmanlıspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu, kulübün eski adı olan Ankaraspor döneminde formasını giymiş eski oyuncuları Tahir Ağdere, Çağlayan Gençcan ve Hürriyet Gücer, Başkan Katipoğlu’nu ziyaret etti.

Futbolcular, Başkan Katipoğlu'na ve takıma başarı dileklerinde bulundu.



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