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Spor

Osmanlıspor hazırlıklara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:11:22 -
Osmanlıspor hazırlıklara başladı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen ligde sezonun kalan maçları için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, önceki gün Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testi yapılan mor-sarılı takımın çalışmalarına çift antrenmanla başladığı belirtildi.

Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanının, koordinasyon çalışmasıyla başladığı bildirildi. Gruplar halinde pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşusu yapılan idmanın, açma-germe egzersizleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Mor-sarılı takımın akşam antrenmanının da koordinasyon çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışması ile süren idmanın açma-germe egzersizleriyle tamamlandığı belirtildi.


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