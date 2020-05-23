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Spor

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:00:19 -
Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı. Lig başlayana kadar tam kapasiteye ulaşmak isteyen Başkent ekibi, dayanıklılık çalıştı.


TFF 1. Lig’in başlamasının planlanmasıyla birlikte Osmanlıspor da bugün itibariyle antrenmanlarına başladı. Önceki gün Covid-19 testi yaptıran Başkent temsilcisi, bugün yaptığı dayanıklılık antrenmanıyla hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapan mor-sarılılar, sabah idmanında koordinasyon çalışması ve egzersiz idmanı yaptı. Akşam antrenmanında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, koordinasyon idmanıyla çalışmayı tamamladı.

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