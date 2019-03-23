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Osmanlıspor, Antalya yolcusu

Başkent ekibi, milli maçlar nedeniyle 1. Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak

23 Mart 2019 Cumartesi 15:11
Osmanlıspor, Antalya yolcusu

Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'ya gidecek mor-sarılı ekip, 28 Mart Perşembe günü Ankara'ya dönecek.

Öte yandan Osmanlıspor, bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik oyun ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, 5'e 2 top kapma ve 3'e 3 hücum-savunma oyunlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmana Kamerun Milli Takımı'na çağrılan Eric Ayuk ile tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Muhammed Bayır katılmadı.

Başkent ekibi, ligin 27. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:11
  1. Ankara
  2. 27. hafta
  3. Altınordu
  4. Antalya
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  7. Osmanlıspor
  8. Spor Toto 1. Lig

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