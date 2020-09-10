Osmanlı'nın köprüsü onarılacak! Bulgaristan’daki ecdad yadigarı restore ediliyor

Uludere Köprüsü, Harmanlı Köprüsü, Kemer Köprü ve Kambur Köprü isimleriyle de anılan köprünün etrafında inşa edildiği bilinen cami, han, hamam, medrese, türbe, çeşme, imaret ve külliye özelliği gösteren yapılardan günümüze sadece köprünün ulaştığı biliniyor. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı diğer yapılarıyla birlikte ortaya çıkarılması ve restore edilmesi planlanan köprü hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Altay Bayatlı, restore edilecek Siyavuş Paşa Köprüsü’nün bir Mimar Sinan eseri olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.