Osmanlı'nın köprüsü onarılacak! Bulgaristan’daki ecdad yadigarı restore ediliyor
Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa tarafından Bulgaristan’ın Harmanlı kentinde, kaynağını Meriç nehrinden alan ancak kuruyan Uludere üzerine 1585 yılında inşa ettirilen Osmanlı eseri köprü restore ediliyor.
Uludere Köprüsü, Harmanlı Köprüsü, Kemer Köprü ve Kambur Köprü isimleriyle de anılan köprünün etrafında inşa edildiği bilinen cami, han, hamam, medrese, türbe, çeşme, imaret ve külliye özelliği gösteren yapılardan günümüze sadece köprünün ulaştığı biliniyor. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı diğer yapılarıyla birlikte ortaya çıkarılması ve restore edilmesi planlanan köprü hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Altay Bayatlı, restore edilecek Siyavuş Paşa Köprüsü’nün bir Mimar Sinan eseri olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.